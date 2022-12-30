Бывший скаут Арсенала и Челси Юсуф Саджад принял предложение Ден Босха и занял пост технического директора клуба. Об этом информирует официальный сайт клуба из Хертогенбоса. Юсуф считает, что пошел на повышение.

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Согласно The Daily Mail, Саджад отказался от предложений клубов из Чемпионшипа и Лиги один (третьего английского дивизиона). Сообщается, что 30-летний специалист является самым молодым работником на подобной должности в футбольных клубах из стран ЕС.

Именно Юсуф Саджад в своё время "открыл" таких игроков как Итан Ампаду и Билли Гилмор.

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