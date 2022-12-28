Новым наставником Утрехта стал Михаэль Зильбербауэр, который до этого никогда не был главным тренером.

Михаэль Зильбербауэр стал новым главным тренером Утрехта, информирует официальный сайт клуба. Он заменил Хенка Фрейзера, который на одной из последних своих тренировок в середине декабря избил нападающего Амина Юнеса.

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41-летний датчанин Зильбербауэр подписал контракт с Утрехтом до середины 2025 года. Последним местом его работы был Митьюлланд, в котором Михаэль был помощником главного тренера.

Сообщается, что Урби Эмануэльсон сохранит своё место в команде помощников нового тренера Утрехта.



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