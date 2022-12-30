Колишній скаут Арсеналу та Челсі Юсуф Саджад погодився на пропозицію Ден Босха і обійняв посаду технічного директора клубу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Хертогенбоса. Юсуф вважає, що пішов на підвищення.

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Згідно з The Daily Mail, Саджад відмовився від пропозицій клубів з Чемпіоншипу та Ліги один (третього англійського дивізіону). Повідомляється, що 30-річний фахівець є наймолодшим працівником на подібній посаді у футбольних клубах із країн ЄС.

Саме Юсуф Саджад свого часу "відкрив" таких гравців як Ітан Ампаду та Біллі Гілмор.

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