– Насколько известно, экс-президент Таврии Репилевский вместе со своим сыном сработался с коллаборантами и посещал "футбольный турнир" в Новой Каховке в день победобесия. Слышал ли что-нибудь об этом?

– Слышал. Об этом не только я слышал, но и те, кто там присутствовал и активно занимается информационной войной на стороне Украины. И телеграмм-паблики орков не стеснялись выставлять фото, где Репилевский с гауляйтером Леонтьевым присутствовали на этом всем. И по российским новостям я где-то видел кусочек интервью с Репилевским, в котором он говорил, что они то ли уже, то ли готовятся перерегистрировать свой бизнес в Крыму.. У них готовая продукция, есть покупатели, но нужны банки, поэтому одним из реальных вариантов – работать через Крым.

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Я не знаю, почему так происходит. Очень досадно слышать от этого человека такие вещи. Но у каждого свой выбор. На войне ты или за или против – сотрудничаешь или нет. Или ты сотрудничаешь по какой-то конкретной причине. Наверное, у него на это есть объяснение. Отмажется ли он потом, когда придут ВСУ и наконец наша область и Крым будут освобождены, и что он будет говорить – ему решать.

Лично для меня это был шок. Более того, лучшему другу Репилевского, мэру Новой Каховки Коваленко, перед этим дали Орден Мужества. И выходит друг владельца Ордена вот такой, – заявил Терещенко в интервью UA-football.

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