"Мы теряем важного игрока. Это решение уже принято, но было бы хорошо, если бы он был с нами каждый день, даже не играя", – цитирует La Nueva Пабло Кавальеро – главного тренера аргентинского Велеса, который стал последним в карьере Гаго.

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Стоит отметить, что в течение карьеры Гаго постоянно имел проблемы со здоровьем – рвал ахилл и крестообразные связки. Полузащитник преодолел менее 5 тяжелых травм, одну из них – в этом году: в январе Фернандо порвал связки и вернулся на поле лишь в недавнем товарищеском матче против Лануса.

За карьеру Фернандо Гаго провел 366 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 29 результативными передачами. В составе Реала он стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Еще 10 трофеев он выиграл на родине – в Аргентине, где выступал за Бока Хуниорс и Велес Сарсфилд. На международной арене в 2005 году он стал чемпионом мира среди молодежных сборных, а в 2008-м – олимпийским чемпионом. За национальную сборную Аргентины полузащитник провел 61 матч и стал серебряным призером ЧМ-2014.

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