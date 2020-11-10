Игрок "сливочных" нашел компромисс с сербским судом и отделается штрафом в размере 30 тысяч евро, сообщает Cadena Cope.

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В марте Йович нарушил жесткие ограничения местного правительства, громко отпраздновав именины своего товарища. Скандал получил огласку, и нападающему "светило" заключение сроком до полугода. Интересно, что сначала Йович категорически отказался платить штраф, но на последнем заседании суда внезапно изменил свою позицию.

Добавим, что серб не слишком впечатляет в этом сезоне – всего 5 матчей и ни одного результативного действия.

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