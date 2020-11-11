"Ми втрачаємо важливого гравця. Це рішення вже ухвалене, але було б добре, якби він був з нами кожного дня, навіть не граючи", – цитує La Nueva Пабло Кавальєро – головного тренера аргентинського Велеса, який став останнім у кар'єрі Гаго.

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Варто зазначити, що протягом кар'єри Гаго постійно мав проблеми зі здоров'ям – рвав ахілл та хрестоподібні зв'язки. Півзахисник подолав щонайменше 5 важких травм, одну з них – в цьому році: у січні Фернандо порвав зв'язки і повернувся на поле лише в недавньому товариському матчі проти Лануса.

За кар'єру Фернандо Гаго провів 366 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 10 забитими м'ячами і 29 результативними передачами. У складі Реала він став дворазовим чемпіоном Іспанії, а також володарем Кубка і Суперкубка Іспанії.

Ще 10 трофеїв він виграв на батьківщині – в Аргентині, де виступав за Бока Хуніорс та Велес Сарсфілд. На міжнародній арені в 2005 році він став чемпіоном світу серед молодіжних збірних, а в 2008-му – олімпійським чемпіоном. За національну збірну Аргентини півзахисник провів 61 матч і став срібним призером ЧС-2014.

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