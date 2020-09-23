31-летний защитник на своей странице в Instagram подтвердил переход в Металл и уже даже примерил футболку харьковского клуба.

Металлист всегда был сильнее, чем Днепр, – Красников

Украинским болельщикам Пико известен по выступлениям в составе Днепра. Бразилец присоединился к команде Мирона Маркевича в августе 2015 года (после поражения в финале ЛЕ), а покинул ее в январе 2017 года. После этого были венгерская Кишварда и клубы низших дивизионов Бразилии.

Напомним, для Металла сезон 2020/21 стал первым на профессиональном уровне. Харьковчане сверхмощно стартовали во Второй лиге – три победы в трех турах.

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