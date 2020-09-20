"Металлист образца сезона 2012/13 или Днепр, когда добрался до финала Лиги Европы? Вы посмотрите статистику – мы всегда были сильнее Днепра. Ну потом, когда ушел Маркевич, Курченко начал расшатывать... Когда мы пришли с Маркевичем в Металлист, Днепр никогда выше нас не был. И по игрокам мы сильнее были, и по всему. Рассказы о судействе – это ерунда.

Луческу имел реваншистские настроения после ухода из Шахтера – Красников пояснил мотив прихода румына в Динамо

Команда Днепр была хорошей. Но это больше был коллектив, а Металлист по мастерству, по таланту, по потенциалу был на голову сильнее. В Днепре не было таких сильных игроков, которые были в Металлисте", – поделился Красников в комментарии шоу Бомбардир.

Напомним, Металлист и Днепр были одними из грандов украинского футбола, однако оба клуба были расформированы из-за финансовых трудностей.

Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист України