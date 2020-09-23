31-річний оборонець на своїй сторінці в Instagram підтвердив перехід в Метал і вже навіть приміряв футболку харківського клубу.

Металіст завжди був сильнішим за Дніпро, – Красніков

Українським вболівальникам Піко відомий за виступами у складі Дніпра. Бразилець приєднався до команди Мирона Маркевича у серпні 2015-го (після поразки у фіналі ЛЄ), а покинув її в січні 2017-го. Після цього були угорська Кішварда та клуби нижчих дивізіонів Бразилії.

Нагадаємо, для Метала сезон 2020/21 став першим на професіональному рівні. Харків'яни надпотужно стартували в Другій лізі – три перемоги в трьох турах.

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