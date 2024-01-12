Динь ушел из Эвертона в Астон Виллу вскоре после того, как "ириски" подписали Виталия Миколенко. В прошлом сезоне для Унаи Эмери француз был только дублером для Алекса Морено, но в этой кампании воспользовался травмой испанца и закрепился в основе.

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Несмотря на этот прогресс, Динь имеет шанс попрощаться с Астон Виллой посреди сезона. В услугах 30-летнего француза заинтересован Аль-Хиляль, сообщает L'Equipe. Клуб из Саудовской Аравии готов предложить бирмингемцам аренду с опцией выкупа. Если не удастся договориться по поводу Диня, то уже есть альтернатива – Рафаэл Реррейро, который получает немного шансов в Баварии.

Напомним, что Аль-Хиляль – лучшая команда чемпионата Саудовской Аравии. Там выступают Неймар, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Александар Миторович и другие. Подопечные Жорже Жезуша уверенно возглавляют турнирную таблицу, за 19 туров не проиграв ни одного матча и опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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