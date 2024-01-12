Дінь пішов із Евертона в Астон Віллу невдовзі після того, як "іриски" підписали Віталія Миколенка. Минулого сезону для Унаї Емері француз був лишень дублером для Алекса Морено, але в цій кампанії скористався травмою іспанця і закріпився в основі.

Атлетіко планує розмін чемпіонами світу – зірка МЛС замість лідера "матрацників", який поїде до Бензема

Попри цей прогрес, Дінь таки має шанс попрощатися з Астон Віллою посеред сезону. У послугах 30-річного француза зацікавлений Аль-Хіляль, повідомляє L'Equipe. Клуб із Саудівської Аравії готовий запропонувати бірмінгемцям оренду з опцією викупу. Якщо не вдасться домовитися щодо Діня, то вже є альтернатива – Рафаел Реррейро, який отримує небагато шансів у Баварії.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль – наразі найкраща команда чемпіонату Саудівської Аравії. Там виступають Неймар, Каліду Кулібалі, Сергєй Мілінковіч-Савіч, Александар Міторовіч та інші. Підопічні Жорже Жезуша впевнено очолюють турнірну таблицю, за 19 турів не програвши жодного матчу та випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок.

Кубок Азії: капітан з Ліверпуля веде фаворитів, Сон під орудою Клінсманна, Манчіні з грішми СА, зграйка любителів Росії