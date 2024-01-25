Сын Франческо Тотти Кристиан перейдёт из Фрозиноне в Райо Вальекано на правах аренды, информирует Gazzetta dello Sport. В стане "канареек" у Кристиана не было необходимого количества игрового времени – 18-летний форвард сыграл всего лишь 4 матча.

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Сообщается, что вчера Тотти-младший провёл в Сьюдад Депортива свою первую тренировку. Аренда в Испании рассчитана до конца этого сезона. Он будет выступать за Хувенил С, третью команду Райо. Она выступает в региональной лиге, а не в национальной.

Напомним, что дети Алессандро Дель Пьеро – Тобиас и Саша – проводят второй сезон в Хетафе.

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