Тобиас Дель Пьеро идёт по стопам своего отца. Нападающий 2007 года рождения забил в своём дебютном матче за молодёжную команду Хетафе. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Матч между Хетафе и Иллескасом завершился победой команды Дель Пьеро со счётом 8:4, сам Тобиас сделал счёт 2:0.

Тобиас присоединился к молодёжной команде Хетафе а августе, и с тех пор усердно тренировался. Алекс Дель Пьеро присутствовал на всех тренировках своего сына.

Команда Дель Пьеро занимает первое место в своём чемпионате.

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