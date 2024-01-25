Колишній клуб Зозулі орендував Тотті – він взяв приклад з Дель П'єро
Крістіан Тотті продовжить свою кар'єру в молодіжній команді Райо Вальєкано.
Син Франческо Тотті Крістіан перейде з Фрозіноне в Райо Вальєкано на правах оренди, інформує Gazzetta dello Sport. У стані "канарок" у Крістіана не було необхідної кількості ігрового часу – 18-річний форвард зіграв лише 4 матчі.
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Повідомляється, що вчора Тотті-молодший провів у Сьюдад Депортіва своє перше тренування. Оренда в Іспанії розрахована до кінця цього сезону. Він виступатиме за Хувеніл С, третю команду Райо. Вона виступає в регіональній лізі, а не в національній.
Нагадаємо, що діти Алессандро Дель П'єро – Тобіас і Саша – проводять другий сезон у Хетафе.
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