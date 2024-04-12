В финале Суперкубка Саудовской Аравии сошлись звезды, которые еще в прошлом сезоне были на первых ролях в Европе.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 1:4

Голы: Хамдалла, 21 – Малком, 5, 89, С. Аль-Давсари, 44, Н. Аль-Давсари, 90+6

В основе Аль-Иттихада вышли Канте и Бензема, а с первых минут за Аль-Хиляль играли Буну, Кулибали, Лоди, Милинкович-Савич, Невеш и Малком. Команда с большим количеством звезд уверенно победила.

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Уже на пятой минуте Малком легко проскочил через центр и открыл счет. Хамдалла с пенальти (Буну парировал прямой удар, но не справился с добиванием) восстановил паритет, однако Аль-Давсари вновь вывел Аль-Хиляль вперед.

Аль-Хиляль мог выпустить еще больше легионеров, если бы Неймар был здоров. Бразилец наблюдал за игрой на трибунах, а партнеры посвятили ему голы, отпраздновав в фирменном стиле. Даже без Неймара Аль-Хиляль довел победную серию во всех турнирах до 34 матчей. Это рекорд.

Малком с передачи Милинковича-Савича оформил дубль, а в компенсированное время Аль-Иттихад пропустил четвертый. Бензема отметился только двумя упущенными моментами.