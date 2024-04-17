Азійська Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу (перший матч)

Аль-Айн – Аль-Хіляль – 4:2

Голи: Рахімі, 6, 26 (з пенальті), 38 (з пенальті), Ромеро, 56 – Малком, 49, Аль-Давсарі, 78

Героєм першого півфінального матчу між Аль-Айном та Аль-Хілялем став марокканський 27-річний нападник Суф'яне Рахімі – протягом першого тайму він оформив хет-трик. Рахімі забив з гри вже на шостій хвилині зустрічі, після чого реалізував два пенальті. Найцікавіше, що йорданський арбітр Адхам Махадмех не побачив порушення правил у жодному з двох епізодів – його виправила малайзійська бригада відеоасистентів, яка працювала на цій грі.

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На восьмій компенсованій до першого тайму хвилині Махадмех призначив пенальті у ворота самого Аль-Айна, однак малайзійський VAR підказав головному, що в цьому епізоді в гравця Аль-Хіляля був офсайд.

Після перерви Адхам Махадмех призначив третій пенальті у ворота Аль-Хіляля! Цього разу до м'яча підійшов уже Ромеро. Аль-Хіляль зміг відіграти два м'ячі і полегшити собі завдання у матчі-відповіді, яка відбудеться 23 квітня.

Аль-Айн обірвав рекордну серію перемог в історії світового футболу. До цього матчу Аль-Хіляль здобув 34 перемоги поспіль у всіх турнірах.