Во вторник, 23 апреля, Аль-Айн уступил Аль-Хилялю в ответном полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов (2:1), но всё равно вышел в финал турнира.

Азиатская Лига чемпионов, 1/2 финала (ответный матч)

Аль-Хиляль – Аль-Айн – 2:1 (первый матч – 2:4)

Голы: Невеш, 4 (с пенальти), Аль-Давсари, 51 – Эрик, 12

После гостевого поражения в первом матче со счётом 2:4 Аль-Хиляль был полон решимости сотворить камбэк и выйти в финал азиатской Лиги чемпионов. Команда Жорже Жезуша отлично начала игру, забив первый мяч уже на четвёртой минуте – судья назначил этот пенальти только после видеопросмотра.

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Однако позже автор первого голу Рубен Невеш стал главным виновником пропущенного мяча своей команды. Когда же после перерыва Аль-Давсари удалось забить быстрый мяч, хозяевам вновь не удалось развить преимущество. Более того, они были близки к тому, чтобы пропустить второй мяч. На 88-й минуте гол Паласиоса был отменён из-за офсайда.

Так Аль-Айн вышел в финал, где сыграет с победителем пары Улсан (Южная Корея) – Иокогама Ф. Маринос (Япония).