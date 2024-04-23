У вівторок, 23 квітня, Аль-Айн поступився Аль-Хілялю в матчі-відповіді півфінального матчу азіатської Ліги чемпіонів (2:1), але все одно вийшов у фінал турніру.

Азійська Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Аль-Хіляль – Аль-Айн – 2:1 (перший матч – 2:4)

Голи: Невеш, 4 (з пенальті), Аль-Давсарі, 51 – Ерік, 12

Після гостьової поразки в першому матчі з рахунком 2:4 Аль-Хіляль був сповнений рішучості створити камбек і вийти у фінал азіатської Ліги чемпіонів. Команда Жорже Жезуша відмінно почала гру, забивши перший м'яч уже на четвертій хвилині – суддя призначив цей пенальті тільки після відеоперегляду.

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Однак пізніше автор першого голу Рубен Невеш став головним винуватцем пропущеного м'яча своєї команди. Коли ж після перерви Аль-Давсарі вдалося забити швидкий м'яч, господарям знову не вдалося розвинути перевагу. Ба більше, вони були близькі до того, щоб пропустити другий м'яч. На 88-й хвилині гол Паласіоса було скасовано через офсайд.

Так Аль-Айн вийшов у фінал, де зіграє з переможцем пари Улсан (Південна Корея) – Йокогама Ф. Марінос (Японія).