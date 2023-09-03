Вулверхэмптон в трансферный дедлайн решил подписать Булая Диа. Форвард обрадовался такой возможности, но Салернитана отклонила предложение из АПЛ. Диа резко отреагировал, после чего тренер исключил футболиста из состава.

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Спортивный директор Салернитаны решил публично все прокомментировать и не стеснялся грозных слов:

"В четверг вечером нам предложили аренду Диа с правом выкупа. Если бы я назвал озвученную цену, это вызвало бы дипломатический конфликт.

Хочу обратиться к менеджеру Вулверхэмптона: "Ни я, ни мой президент, ни Салернитана – мы никогда не забудем это пренебрежительное поведение".

Я надеюсь, что Диа поймет, как много дал ему клуб. Мы требуем от игрока уважения к клубу и болельщикам", – сказал Де Санктис.

Морган Де Санктис выступал за Наполи, Рому и Удинезе, а в сборной Италии долго был дублером Буффона.

Булай Диа – лучший бомбардир Салернитаны в прошлом сезоне. Сенегалец забил 16 голов и отдал 6 ассистов в Серии А.