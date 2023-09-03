Спортивний директор Салернітани Морган Де Санктіс не звик вести бізнес в останні години трансферного вікна.

Вулверхемптон у трансферний дедлайн вирішив підписати Булая Діа. Форвард зрадів такій можливості, але Салернітана відхилила пропозицію з АПЛ. Діа різко відреагував, після чого тренер виключив футболіста зі складу.

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Спортивний директор Салернітани вирішив публічно все прокоментувати й не соромився грізних слів:

"У четвер ввечері нам запропонували оренду Діа з правом викупу. Якби я назвав озвучену ціну, це викликало б дипломатичний конфлікт.

Хочу звернутися до менеджера Вулверхемптона: "Ні я, ні мій президент, ні Салернітана – ми ніколи не забудемо цю зневажливу поведінку".

Я сподіваюся, що Діа зрозуміє, як багато дав йому клуб. Ми вимагаємо від гравця поваги до клубу та вболівальників", – сказав Де Санктіс.

Морган Де Санктіс виступав за Наполі, Рому та Удінезе, а в збірній Італії довго був дублером Буффона.

Булай Діа – найкращий бомбардир Салернітани в минулому сезоні. Сенегалець забив 16 голів і віддав 6 асистів у Серії А.