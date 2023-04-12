В начале декабря Мислинтат был уволен с поста спортивного директора Штутгарта за то, что отказался продлить контракт, который действовал до 30 июня 2023 года. После четырёхмесячной паузы он нашёл новое место работы.

Штутгарт уволил звёздного спортивного директора за отказ продлить контракт

Как информирует официальный сайт Аякса, 51-летний специалист подписал с амстердамским клубом трёхлетний контракт. Что интересно, соглашение вступило в силу еще 19 мая.

Ранее должность спортивного директора Аякса занимал Марк Овермарс. Он был уволен после секс-скандала и нашёл пристанище в Антверпене.

Сообщается, что помощником Мислинтата станет легендарный экс-форвард сборной Нидерландов Клас-Ян Хунтелаар.

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