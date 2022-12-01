Спортивный директор Штутгарта Свен Мислинтат был уволен со своей должности, информирует официальный сайт "швабов". Сообщается, что 50-летний специалист был уволен за то, что отказался продлить контракт, который действовал до 30 июня 2023 года.

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Мислинтат ответил на предложение клуба о пролонгации соглашения отказом, и руководство Штутгарта решило, что нет смысла продолжать сотрудничество со специалистом до лета 2023 года. Сам Свен отметил, что хотел бы продолжить работать в Штутгарте, но не получил достойного предложения.

Напомним, что ранее Мислинтат работал главным скаутом в Арсенале и дортмундской Боруссии.

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