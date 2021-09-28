Вихованець леверкузенського Байєра ще у 2015 році завершив кар'єру. Наразі Озтюрку, якого підозрюють у вбивстві, лише 35.

Балотеллі шедевральним голом допоміг влаштувати камбек після 0:3 і помстився тренеру, який принизив його в інтерв'ю

За інформацією турецької преси, 19 вересня у Стамбулі чоловік на тлі конфлікту на дорозі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї по групі людей. Один з постраждалих помер, четверо потрапили до лікарні.

Очевидці упізнали в зловмиснику колишнього футболіста Бешикташа та Фенербахче Сезера Озтюрка. З того часу чоловік переховується від поліції.

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