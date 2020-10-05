Бывший форвард Днепра Никола Калинич снова попытается проявить себя в итальянской Серии А. Мадридский Атлетико продал его в Верону.

Опытный нападающий присоединился к "мастифам", сообщает официальный сайт клуба.

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Калинич подписал с веронцами 2-летний контракт. В Городе всех влюбленных хорват будет выступать под руководством своего соотечественника Ивана Юрича. Трансфер 32-летнего форварда обошелся Вероне всего в 1,8 млн евро.

Сезон 2019/20 Никола Калинич провел в составе Ромы на правах аренды. В его активе 19 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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