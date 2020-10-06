Бразилець на правах вільного агента приєднався до Істанбул Башакшехіра, інформує офіційний сайт турецького клубу. Контракт підписаний на три роки.

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Останнім місцем роботи Джуліано був саудівський Аль-Наср, а до цього він грав за інший турецький гранд – Фенербахче. Українським вболівальникам хавбек добре відомий за виступами у складі Дніпра з 2011 по 2014 роки. Також в його активі є 14 поєдинків за збірну Бразилії.

Нагадаємо, Істанбул Башакшехір гратиме в груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21. Новій команді Джуліано випали вкрай складні суперники – ПСЖ, Манчестер Юнайтед та РБ Лейпциг.

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