Сегодня, 18 марта, CAS отказал Российскому футбольному союзу в приостановлении бана на время рассмотрения дела по исключению сборной и команд оккупантов из международных соревнований.

Второй подряд отказ россиянам: CAS не приостановил дисквалификацию сборной кафиров из международных турниров

Если бы решение приняли в пользу россиян, то они могли бы сыграть с Польшей в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 уже 24 марта. Но этого не будет. Пресс-служба "кадры" в комментарии оккупантскому изданию Спорт-Экспресс заявила, что постановление логичное: "Мы не ожидали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет".

Кроме сборной, к военному кораблю отправили и клубы. Вообще с началом войны российский футбол изолирован, а несколько ведущих лиг Европы прекратили вещание на территории страны-оккупанта.