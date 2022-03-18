"Было очевидно, что матча с Россией не будет": сборная Польши удовлетворена, но не удивлена решением CAS
Пресс-служба польской сборной лаконично отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Сегодня, 18 марта, CAS отказал Российскому футбольному союзу в приостановлении бана на время рассмотрения дела по исключению сборной и команд оккупантов из международных соревнований.
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Если бы решение приняли в пользу россиян, то они могли бы сыграть с Польшей в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 уже 24 марта. Но этого не будет. Пресс-служба "кадры" в комментарии оккупантскому изданию Спорт-Экспресс заявила, что постановление логичное: "Мы не ожидали решения CAS. Для нас было очевидно, что матча с Россией не будет".
Кроме сборной, к военному кораблю отправили и клубы. Вообще с началом войны российский футбол изолирован, а несколько ведущих лиг Европы прекратили вещание на территории страны-оккупанта.
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