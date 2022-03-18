Сьогодні, 18 березня, CAS відмовив Російському футбольному союзу у призупиненні бану на час розгляду справи щодо виключення збірної й команд окупантів з міжнародних змагань.

Друга поспіль відмова росіянам: CAS не призупинив дискваліфікацію збірної окупантів з міжнародних турнірів

Якби рішення ухвалили на користь росіян, то ті б могли зіграти з Польщею у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 вже 24 березня. Але цього не буде. Прес-служба "кадри" у коментарі окупантському виданню Спорт-Экспресс заявила, що постанова є логічною: "Ми не очікували на рішення CAS. Для нас було очевидно, що матчу з Росією не буде".

Окрім збірної, до військового корабля відправили й клуби. Взагалі з початком війни російський футбол ізольований, а кілька провідних ліг Європи припинили мовлення на території країни-окупантки.

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