"Ваут Вегхорст жестом просил о футболке и хотел пожать руку, но Месси не принял этого. Нидерландцу это тоже не понравилось. Он объяснил это Куну Агуэро, который надеялся, что вопрос улажен после разговора с Вегхорстом. Но потом их ожидал еще один обмен взглядами перед интервью Месси. Ваут пытался подойти к Лео, но тот даже не хотел говорить. Кун и Лаутаро еще раз попытались помирить их", – описывает конфликт журналист Рикардо Росети.

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"Я пошел пожать Месси руку после игры. Он не принял этого и сказал мне что-то грубое, но я плохо понимаю по-испански. Я очень разочарован", – жаловался сам Вегхорст, дублем переведший игру в экстратаймы.

Напомним, стычки возникали и непосредственно на поле, а победителя определила только серия пенальти. Аргентина была лучшей в лотерее, поэтому вышла на Хорватию в полуфинале ЧМ-2022.

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