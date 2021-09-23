"Хочу сказать одну важную вещь. Нет маленьких побед. Мы можем выглядеть фаворитами, но есть много случаев, когда такие команды в первых раундах вылетают. В кубковом матче всегда может какая-то пуля залететь. Однако сегодня мы сделали достаточно, чтобы завоевать победу.

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В общем, заслуженная победа. Жаль, что не использовали моменты, чтобы сделать счет крупным. Было немного "жим-жим", что счет 2:1, но в целом победа является заслуженной и очень важной в подготовке к матчу с Зарей. Несколько беспокоит Логинов с его приводящей мышцей и Когут, у которого заблокировало спину, но будем надеяться, что они восстановятся", – цитирует Йовичевича официальный сайт клуба.

Напомним, СК Днепр-1 минимально одолел ВПК-Агро в матче 1/16 финала Кубка Украины (2:1). Жеребьевка 1/8 состоится 24 сентября.

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