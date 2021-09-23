"Хочу сказати одну важливу річ. Немає маленьких перемог. Ми можемо виглядати фаворитами, але є багато випадків, коли такі команди у перших раундах вилітають. У кубковому матчі завжди може якась куля залетіти. Однак сьогодні ми зробили достатньо, щоб завоювати перемогу.

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Загалом, заслужена перемога. Шкода, що не використали моменти, щоб зробити рахунок більшим. Було трохи "жим-жим", що рахунок 2:1, але загалом перемога є заслуженою і дуже важливою у підготовці до матчу із Зорею. Дещо турбує Логінов з його привідним м’язом та Когут, в якого заблокувало спину, але будемо сподіватися, що вони відновляться", – цитує Йовічевіча офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 мінімально здолав ВПК-Агро у матчі 1/16 фіналу Кубка України (2:1). Жеребкування 1/8 відбудеться 24 вересня.

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