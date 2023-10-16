"В чем причина такой нервной игры и нереализации моментов? Ну, мы очень хорошо начали – забили гол, у нас было несколько хороших моментов, но потом...

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Ну, ты же не можешь играть весь матч в одном темпе и нагнетать. Мы должны понимать, что у Северной Македонии тоже очень квалифицированные футболисты, особенно игроки группы атаки. Поэтому они где-то перехватили инициативу. Был такой момент, когда мы не могли выйти в атаку, теряли мячи, а македонцы нагнетали и создали несколько хороших моментов. Хорошо, что и Толя (Трубин, – прим.), и линия защиты хорошо сыграли.

Но из этого и состоит футбол. Думаю, что было бы не так интересно, если бы игра была в одну калитку. Игра шла волнами – где-то мы перехватывали инициативу, где-то они. В конце концов, забили второй гол, но должны сказать, что и их вратарь хорошо сыграл во втором тайме – как по мне, он вытащил три мертвых удара.

Напряжение держалось до второго гола и практически до конца игры. Забили уже на 95-й, поэтому, думаю, что пощекотали нервы болельщикам", – сказал Степаненко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в матче с македонцами Тарас вышел с капитанской повязкой, а сама игра стала для него юбилейной – 80-й в составе сборной Украины.

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