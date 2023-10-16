"В чому причина такої нервової гри та нереалізації моментів? Ну, ми дуже добре почали – забили гол, у нас було декілька гарних моментів, але потім...

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Ну, ти ж не можеш грати весь матч в одному темпі і нагнітати. Ми повинні розуміти, що у Північної Македонії теж дуже кваліфіковані футболісти, особливо гравці групи атаки. Тому вони десь перехопили ініціативу. Був такий момент, коли ми не могли вийти в атаку, втрачали м’ячі, а македонці нагнітали і створили декілька гарних моментів. Добре, що і Толя (Трубін, – прим.), і лінія захисту добре зіграли.

Але з цього і складається футбол. Думаю, що було б не так цікаво, якби гра була в одну калітку. Гра йшла хвилями – десь ми перехоплювали ініціативу, десь вони. Врешті-решт, забили другий гол, але повинні сказати, що і їхній воротар добре зіграв у другому таймі – як на мене, він витягнув три мертвих удари.

Напруга трималася до другого голу і практично до кінця гри. Забили вже на 95-й, тому, думаю, що полоскотали нерви вболівальникам", – сказав Степаненко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у матчі з македонцями Тарас вийшов з капітанською пов'язкою, а сама гра стала для нього ювілейною – 80-ю у складі збірної України.

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