"Были угрозы с пистолетом. Я ехал на тренировку, а меня не пускали, будто в 90-е попал. Они же меня не уволили, и я сказал, что еду на тренировку. После той игры было два дня выходных – я приехал в клуб , а мне говорят: "Тебе уволено". Я говорю: "Хочу позвонить президенту". Я пытался дозвониться, но он не взял трубки.

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После этого набрал своего агента: "Решай вопрос". Два дня прошло, но нет никакой бумаги. Я в среду уезжаю на тренировки, стоят автомобили и охрана с пистолетами меня не пускает.

Чем кончилось? Мы подписали то, что было сказано в контракте. Я говорю: "Вот бумага. Если расторжение по вашей инициативе, то там прописана сумма". Мне сказали постоять и буквально через полчаса привезли деньги, я расписался и все", – рассказал Хацкевич в эфире Youtube-канала Жизнь-малина.

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