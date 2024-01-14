"Були погрози з пістолетом. Я їхав на тренування, а мене не пускали, ніби в 90-ті потрапив. Вони ж мене не звільнили, і я сказав, що їду на тренування. Після тієї гри було два дні вихідних – я приїхав до клубу, а мені кажуть: "Тебе звільнено". Я кажу: "Хочу зателефонувати президенту". Я намагався додзвонитися, але він не взяв слухавки.

Батьки екс-тренера Динамо фанатіють від Скабєєвої: "Говорили, що я "заблукав"

Після цього набрав свого агентау: "Вирішуй питання". Два дні минуло, але немає ніякого паперу. Я в середу їду на тренування, стоять автомобілі й охорона з пістолетами мене не пускає.

Чим закінчилося? Ми підписали те, що було зазначено в контракті. Я кажу: "Ось папір. Якщо розірвання за вашою ініціативою, то там прописана сума". Мені сказали постояти і буквально через півгодини привезли гроші, я розписався і все", – розповів Хацкевич в ефірі Youtube-каналу Жизнь-малина.

"Гі Ру знали всі жандарми, він стежив за підопічними на дискотеках": як українець з Динамо потрапив у легендарний Осер