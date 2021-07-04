"Спектр эмоций, пережитых за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование.

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Но главное, что осталось – это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами. Столько слов поддержки после поражения команды я еще не получал никогда. Спасибо вам за это! Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

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