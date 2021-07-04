"Були радість та біль, сміх і сльози": Степаненко вражений підтримкою збірної України після поразки від Англії
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко підсумував виступ "синьо-жовтих" на Євро-2020.
"Спектр емоцій, що було пережито за останній місяць, надзвичайно широкий. Були радість та біль, сміх і сльози, наснага та розчарування.
"Збірна України – це не топ-команда": Сабо вважає, що Англія пошкодувала підопічних Шевченка
Та основне, що залишилося – це величезна вдячність. Вдячність вболівальникам за те, що пережили всі ці емоції разом з нами. Стільки слів підтримки після поразки команди я ще не отримував ніколи. Дякую вам за це! Сьогодні ми з вами єдина та дружня футбольна родина", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.
Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро