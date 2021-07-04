"Спектр емоцій, що було пережито за останній місяць, надзвичайно широкий. Були радість та біль, сміх і сльози, наснага та розчарування.

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Та основне, що залишилося – це величезна вдячність. Вдячність вболівальникам за те, що пережили всі ці емоції разом з нами. Стільки слів підтримки після поразки команди я ще не отримував ніколи. Дякую вам за це! Сьогодні ми з вами єдина та дружня футбольна родина", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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