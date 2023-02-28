"Насколько я знаю политику Динамо, они сейчас не будут сопротивляться никому, кто хочет уйти. То есть есть определенные финансовые возможности, которые сейчас должны выполнять все футболисты. Но есть возможность того, что если будут интересные предложения, то эти предложения будут выдержаны.

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Насколько я понимаю, Шапаренко, в принципе, были готовы продать зимой. Даже были разговоры об этом, но травма немного поменяла ситуацию. Сейчас он восстановится и, конечно, если себя ярко проявит (возможно даже в июньских матчах сборной), то все у него будет интересно и насыщенно", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

К слову, зимой киевлян покинули Илья Забарный (перешел в английский Борнмут) и Виктор Цыганков (присоединился к испанской Жироне).

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