"Я чувствую себя хорошо, иначе, чем в прошлом году. Я знал, что так будет. Я говорил это раньше. Этот год другой. Я приехал с другой головой, более адаптированной к клубу, к раздевалке, к своим товарищам по команде и к игре. Правда в том, что я чувствую себя очень хорошо, я снова наслаждаюсь собой.

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ЧМ-2022? Мы также напряжены, как и все наши люди, но нужно сохранять спокойствие. У нас есть отличная команда для чемпионата мира. Он особенный, мы должны идти шаг за шагом. Мы наслаждаемся каждым моментом, когда вместе серьезно готовимся, когда приходится работать.

В прошлом году у меня был плохой период, я так и не смог найти себя. Я ожидал и этого, знал, что так будет. Этот год другой. Сейчас я чувствую себя хорошо, я снова получаю удовольствие", – приводит слова Месси Marca.

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