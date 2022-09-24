"Я почуваюся добре, інакше, ніж торік. Я знав, що так буде. Я говорив це раніше. Цей рік інший. Я приїхав з іншою головою, більш адаптованою до клубу, до роздягальні, до своїх товаришів по команді та до гри. Правда в тому, що я почуваюся дуже добре. Я знову насолоджуюся собою.

Скандал з Мессі: Барселона зробила офіційну заяву щодо резонансних перемовин з нападником

ЧС-2022? Ми також напружені, як і всі наші люди, але потрібно зберігати спокій. У нас є чудова команда для чемпіонату світу. Він особливий, ми повинні йти крок за кроком. Ми насолоджуємося кожним моментом, коли ми разом серйозно готуємося, коли доводиться працювати.

Торік я мав поганий період, так і не зміг знайти себе. Я очікував і цього, знав, що так буде. Цей рік інший. Зараз я почуваюся добре, я знову отримую задоволення", – наводить слова Мессі Marca.

Бразилія та Аргентина розбили суперників у спарингах – Неймар виступив асистентом, Мессі забив розкішним парашутом