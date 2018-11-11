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Бутко не поможет сборной Украины в матчах со Словакией и Турцией

15:12 42 Читати українською
Бутко не поможет сборной Украины в матчах со Словакией и Турцией
Богдан Бутко / фото ФФУ

Защитник Шахтера Богдан Бутко вынужден пропустить ближайшие поединки сборной Украины

Завтра сборная Украины начинает подготовку к матчу Лии наций против Словакии и товарищеской игры с Турцией.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Среди 23 футболистов, которых вызвал в росположение национальной команды наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко есть первая потеря.

По информации Zbirna.com, защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко получил травму голеностопа и ближайшие поединки точно пропустит.

Лунину не нужно питать лишних надежд после дебюта в Примере – травма конкурента не серьезная

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
5
дн
:
5
час
:
21
мин
Украина
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