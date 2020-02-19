Бутко – о переходе в Лех: Очень хочется попасть на Евро-2020

Бывший защитник Шахтера Богдан Бутко сделает все возможное, чтобы хорошо зарекомендовать себя в польском Лехе.

"Знал, что здесь выступает украинский футболист Владимир Костевич, знал, что Лех – один из сильнейших клубов Польши. Володя не был моим другом, хотя после матчей в чемпионате Украины мы иногда общались. Сейчас вот познакомимся поближе.

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Сейчас трудно что-то прогнозировать. Соглашение с Шахтером рассчитано до лета 2021. Для меня важно сыграть в Лехе, помочь команде выполнить задачи, а там посмотрим. Сейчас мне дали USB-флешку с некоторыми матчами команды, чтобы я самостоятельно знакомился с принципами игры коллектива.

Я уже не в том возрасте, чтобы чувствовать какое-то давление. Сейчас для меня самое главное быстрее познакомится с ребятами и органично влиться в игру Леха. Турнирная таблица демонстрирует, что весенняя часть чемпионата Польши обещает быть жаркой.

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Я говорил, что у меня было повреждение, поэтому ближайший матч Леха, я, наверное, пропущу, а вот к матчу с Ягеллонией 28 февраля должен быть полностью готовым. Сначала нужно сыграть здесь, чего я приложу все усилия. Очень хочется попасть на Евро-2020 и быть полезным своей национальной команде", – цитирует Бутко Команда 1.