Бутко – про перехід у Лех: Дуже хочеться потрапити на Євро-2020

Колишній захисник Шахтаря Богдан Бутко зробить все можливе, щоб добре зарекомендувати себе в польському Леху.

"Знав, що тут виступає український футболіст Володимир Костевич, знав, що Лех – один з найсильніших клубів Польщі. Володя не був моїм другом, хоча після матчів в чемпіонаті України ми іноді спілкувалися. Зараз ось познайомимося ближче.

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Наразі важко щось прогнозувати. Угода з Шахтарем розрахована до літа 2021-го. Для мене важливо заграти в Леху, допомогти команді виконати завдання, а там подивимося. Зараз мені дали USB-флешку з деякими матчами команди, щоб я самостійно знайомився з принципами гри колективу.

Я вже не в тому віці, щоб відчувати якийсь тиск. Зараз для мене найголовніше швидше познайомиться з хлопцями і органічно влитися в гру Леха. Турнірна таблиця демонструє, що весняна частина чемпіонату Польщі обіцяє бути спекотною.

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Я говорив, що у мене було пошкодження, тому найближчий матч Леха, я, напевно, пропущу, а ось до матчу з Ягеллонією 28 лютого маю бути повністю готовим. Спочатку потрібно заграти тут, до чого я докладу всіх зусиль. Дуже хочеться потрапити на Євро-2020 і бути корисним своїй національній команді", – цитує Бутка Команда 1.