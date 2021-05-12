Бускетс: На Ла Лиге поставлен крест – Барселона дорого заплатила за ошибки
Полузащитник "блаугранас" Серхио Бускетс поделился эмоциями после упущенной победы над Леванте (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
"Ощущение плохие. У нас трудный период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два легких гола.
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Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас. Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за ошибки. Вторая половина получилась не самой лучшей.
Мы сами виноваты во всем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах потеряли много очков, которые позволили бы нам бороться за титул", – цитирует Бускетса Marca.
Напомним, подопечные Кумана не удержали победу в матче с Леванте, пропустив на последних минутах, и упустили шанс возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.
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