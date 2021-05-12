"Ощущение плохие. У нас трудный период. Мы хорошо начали матч, повели в счете, но, как это было на протяжении значительной части сезона, из-за ряда ошибок пропустили два легких гола.

Барселона сомневается относительно будущего Кумана – последние матчи каталонцев разочаровали руководство клуба

Фактически это ставит крест на Ла Лиге для нас. Мы не были точны в передачах и дорого заплатили за ошибки. Вторая половина получилась не самой лучшей.

Мы сами виноваты во всем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах потеряли много очков, которые позволили бы нам бороться за титул", – цитирует Бускетса Marca.

Напомним, подопечные Кумана не удержали победу в матче с Леванте, пропустив на последних минутах, и упустили шанс возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

Барселона расписала ничью с Леванте в битве с шестью голами – каталонцы рискуют отпустить Реал и Атлетико в отрыв