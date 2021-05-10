Барселона сомневается относительно будущего Кумана – последние матчи каталонцев разочаровали руководство клуба
Главный тренер Барселоны Рональд Куман является горячей темой для дискуссий в руководящих кругах "блаугранас".
В совете директоров Барселоны разделились мнения, часть руководителей убеждена, что главный тренер команды Рональд Куман не соответствует долгосрочным целям клуба, сообщает ESPN.
Куман все еще верит в шансы Барселоны на Ла Лигу, несмотря на потерю очков с Атлетико
После фиаско каталонцев с Гранадой (1:2) даже президент клуба Жоан Лапорта, который ранее выразил полное доверие Куману, имел претензии к наставнику. Несмотря на такую позицию, есть у нидерландского специалиста и защитники, которые выступают против увольнения Кумана.
За три тура до финиша Ла Лиги Барселона расположилась на третьей строчке, отставая от Атлетико на два зачетных балла.
Барселона – Атлетико: Мадрид ликует – худшие каталонцы за 56 лет, треснувшая челюсть, эффектная битва Месси и Суареса