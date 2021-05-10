В совете директоров Барселоны разделились мнения, часть руководителей убеждена, что главный тренер команды Рональд Куман не соответствует долгосрочным целям клуба, сообщает ESPN.

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После фиаско каталонцев с Гранадой (1:2) даже президент клуба Жоан Лапорта, который ранее выразил полное доверие Куману, имел претензии к наставнику. Несмотря на такую ​​позицию, есть у нидерландского специалиста и защитники, которые выступают против увольнения Кумана.

За три тура до финиша Ла Лиги Барселона расположилась на третьей строчке, отставая от Атлетико на два зачетных балла.

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