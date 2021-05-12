Барселона в результате ничьей с Атлетико опустилась на третью позицию, отстав от первой на два очка. До конца чемпионата оставалось всего три тура, поэтому в выездном поединке против Леванте каталонцы не имела права на осечку – подопечным Рональда Кумана была необходима только победа.

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"Лягушки" являются очень неприятными соперниками для Барселоны. В матче первого круга "блаугранас" забили единственный гол в ворота левантийцев аж на 76-й минуте, а в прошлом сезоне команда Пако Лопеса даже побеждала гранда. Словом, ожидался непростой поединок.

Впрочем, в первом тайме от неуступчивости Леванте не было и следа. "Сине-гранатовые" доминировали, в первые полчаса высыпав на хозяев град голевых моментов – дебютный произошел уже на 2-й минуте, когда Педри метров с десяти выстрелил над перекладиной. Ещё через три минуты де Йонг ворвался на правый край штрафной, переиграл Дуарте и вытянул на себя голкипера, после чего отдал пас под замыкание Педри – впрочем, Айтор Фернандес успел накрыть его выстрел!

Барселона продолжила давление и, в конце концов, открыла счет на 25-й минуте. Голом отличился Месси, который эффектним ударом с лёту замкнул подачу от Альбы – 0:1!. Ещё через девять минут Лионель организовал второй гол: аргентинец протащил мяч через центр и отдал передачу на ход Дембеле в штрафную, а тот с правого края покатил под замыкание Педри – 0:2! Казалось, что все вопросы относительно победителя встречи сняты.

До перерыва счёт не изменился, а после него матч перевернулся. Леванте сразу же накрыл Барселону высоким прессингом, начав быстро возвращать мяч и проводить быстрые атаки. Правда, на 55-й минуте каталонцы могли закрыть игру окончательно – Айтор выбил прострел с левого фланга прямо на де Йонга, а тот с дуги штрафной пробивал в практически пустые ворота. Мяч пролетел над перекладиной, а Леванте сразу же наказал прорывом через правый фланг с подачей на дальнюю штангу. Мелеро на замыкании был точным – 1:2!

Ещё через три минуты Леванте сравнял счёт! Хозяева отобрали мяч в центре и провели контрвыпад, в завершении которого Моралес получил передачу на левый край штрафной – Хосе не стал тянуть с ударом, мощно пробив из-под Пике. 2:2! Впрочем, каталонцы недолго горевали, ведь уже на 64-й минуте Дембеле получил пас пяткой от Гризманна и с правого края штрафной выстрелил в дальнюю девятку. 2:3!

Казалось, что теперь Барселона не отпустит игру. Леванте действительно подсел, а гости уверенно раскатывали мяч, ожидая победы. Рональд Куман ближе к ендшпилю встречи даже начал снимать с игры лидеров, однако на 84-й минуте "лягушки" шокировали "блаугранас" – это Серхи Леон ударом "шведой" замкнул прострел с левого фланга. Точно под ближнюю штангу. 3:3!

Барселона пошла спасаться, но ни одного опасного момента в ответ каталонцы так и не создали. Леванте ещё и в несколько классных контратак выскочил. В конце концов, изменить счёт так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью!

Таким образом, Барселона близка к вылету из чемпионской гонки. Пока подопечные Рональда Кумана идут на второй позиции в турнирной таблице, расположившись между Реалом и Атлетико на дистанции в один зачётный балл – впрочем, завтра и послезавтра мадридские клубы могут пойти в отрыв.

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