"Относительно очередного признания лучшим тренером месяца... Конечно, когда твою работу отмечают специалисты, это имеет значение. В последний раз это, правда, произошло в той ситуации, когда за месяц был сыгран только один матч.

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Я даже поинтересовался у профессионалов, как они определяли своего лауреата. Получил ответ, что учитывают не только победы, а динамику самой игры команды, тактические идеи, качество футбола. Что говорить, мне очень приятно, ведь в чемпионате ОАЭ работает много квалифицированных тренеров. Причем почти все они – иностранцы, многие специалисты из ведущих европейских стран. Так что я горжусь, что таким образом отмечают работу нашего тренерского штаба, наших игроков, всей команды.

Однако все наши успехи, победы, знаки отличия не могут дать тех эмоций, которые обычно ощущаются в подобных ситуациях. Моя главная мечта не меняется уже больше 50 дней", – сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

Напомним, украинский специалист седьмой раз подряд был признан лучшим тренером месяца в ОАЭ. Его Аль-Айн за шесть туров до завершения чемпионата идет в турнирной таблице первым, опережая ближайшего преследователя на семь очков. Кроме того, команда украинца продолжает борьбу за Кубок Арабского залива – в финале, который состоится 4 мая, ее ждет Аль-Ахли из Дубая.

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