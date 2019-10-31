Бущан раскрыл секрет успеха Динамо в матче против Шахтера

Вратарь Динамо Георгий Бущан признался, что помогло киевлянам победить Шахтер (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

"Это был досрочный финал? Не согласен с этими словами, ведь в турнире остается еще много сильных и добротных команд, поэтому не стоит расслабляться.

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Секрет успеха? В том, что мы сегодня очень хотели победить.

Что происходило в раздевалке? Ничего особенного, немного больше порадовались, покричали и с хорошим настроением готовимся дальше", – рассказал Бущан.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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