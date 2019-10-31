toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Бущан розкрив секрет успіху Динамо у матчі проти Шахтаря

09:21 1970 Читать на русском
Бущан розкрив секрет успіху Динамо у матчі проти Шахтаря
Георгій Бущан / Фото Футбол 24

Воротар Динамо Георгій Бущан зізнався, що допомогло киянам перемогти Шахтар (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Це був достроковий фінал? Не згоден з цими словами, адже в турнірі залишається ще багато сильних та добротних команд, тому не варто розслаблятись.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Секрет успіху? В тому, що ми сьогодні дуже хотіли перемогти.

Що відбувалось у роздягальні? Нічого особливого, трохи більше пораділи, покричали і з хорошим настроєм готуємось далі", – розповів Бущан.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битв

blog_ava
Григорій Суркіс: Сьогоднішнє Динамо відправило мене назад на 20 років, коли ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів
00:01
3077
Теги
Кубок України Динамо Динамо Динамо - Шахтар Георгій Бущан Георгій Бущан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
18
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук