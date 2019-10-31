Бущан розкрив секрет успіху Динамо у матчі проти Шахтаря

Воротар Динамо Георгій Бущан зізнався, що допомогло киянам перемогти Шахтар (2:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

"Це був достроковий фінал? Не згоден з цими словами, адже в турнірі залишається ще багато сильних та добротних команд, тому не варто розслаблятись.

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Секрет успіху? В тому, що ми сьогодні дуже хотіли перемогти.

Що відбувалось у роздягальні? Нічого особливого, трохи більше пораділи, покричали і з хорошим настроєм готуємось далі", – розповів Бущан.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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