Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан может перебраться во французское первенство в текущее трансферное окно.

Марсель и Ницца заинтересованы в приобретении Бущана – его агент Иван Пироженко уже ознакомился с предложениями, утверждает Footboom.

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Осуществить трансфер будет непросто, поскольку Мирча Луческу не намерен отпускать голкипера – в таком случае в его распоряжении останется только один Денис Бойко (Руслан Нещерет залечивает травму). Другой причиной является участие сборной Украины на Евро-2020, где Георгий будет основным вратарем. Если Бущан удачно выступит на турнире, то его трансферная стоимость, соответственно, увеличится.

К слову, Бущан сыграл в 35 матчах в составе Динамо в сезоне 2020/21, удержав в 17 из них ворота на замке и пропустив всего 27 голов.

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